Забайкальский край занял 78-е место в рейтинге безопасности дорожного движения

Забайкалье оказалось в числе регионов-аутсайдеров по уровню безопасности дорожного движения. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг общественного совета Минтранса и Высшей школы экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии