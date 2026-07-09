❗️Ужасное ДТП на трассе Киев-Одесса: перевернулся автобус с людьми https://t.me/webmoneydonetsk/508719 Донецкая группа новостей.
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❗️Ужасное ДТП на трассе Киев-Одесса: перевернулся автобус с людьми https://t.me/webmoneydonetsk/508719 Донецкая группа новостей.
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