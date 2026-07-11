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Джа Морэнт: «Не понимаю, почему мои прежние поступки остаются темой для обсуждения, со всем разобрались»

Несколько инцидентов с участием разыгрывающего Джа Морэнта на первом этапе его карьеры в « Мемфисе », в основном связанные с оружием, подпортили ему репутацию в лиге.

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