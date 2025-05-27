ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины

Взятые в плен бойцы 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ заявили, что мобилизация в Украине привела к тому, что военные комиссариаты (ТЦК, украинский аналог военкомата) из Львовской и Житомирской областей забрали на передовую практически всех мужчин призывного возраста из сельских районов.