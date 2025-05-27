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Аргументы и Факты

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  • igor kim
    Интересно, откуда у людей, при отсутствии у них мозгов, такие деньги?В Петербурге 76-л...
  • Анастасия Гончарова
    они же все бедненько у нас живут, поскуливая и подвывая в   сетях что  живут на грани нищенства и побирушничества , а...В Петербурге 76-л...
  • Зоя Зайко
    Откуда у неё такие деньги?В Петербурге 76-л...

ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины

ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины

Взятые в плен бойцы 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ заявили, что мобилизация в Украине привела к тому, что военные комиссариаты (ТЦК, украинский аналог военкомата) из Львовской и Житомирской областей забрали на передовую практически всех мужчин призывного возраста из сельских районов.

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