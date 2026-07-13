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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава РССП заявил, что не стоит поднимать ключевую ставку из‑за цен на топливо

Глава РССП заявил, что не стоит поднимать ключевую ставку из‑за цен на топливо

Бизнес ждет от ЦБ взвешенного решения 24 июля Президент РСПП Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен становиться основанием для повышения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.

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