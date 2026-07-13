Глава РССП заявил, что не стоит поднимать ключевую ставку из‑за цен на топливо

Бизнес ждет от ЦБ взвешенного решения 24 июля Президент РСПП Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен становиться основанием для повышения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии