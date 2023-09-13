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Украина получила дальнобойные ракеты и начинает бить по Крыму: Первая массовая атака Севастополя  

Украина получила дальнобойные ракеты и начинает бить по Крыму: Первая массовая атака Севастополя  

Украина впервые нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ получили дальнобойные ракеты и приступают к ранее озвученному плану по регулярным террористическим обстрелам Крыма с целью склонить руководство России к уступкам.

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Комментарии
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А
Александр
А я бы поприветствовал удары по Кремлю.Может потом многоходовочник придет в себя и начнет наконец воевать,а не чесать задницу.
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16 час.
Регина Толстоброва
Это уже серьезно. И так   и будет. пока их не остановят наши ракеты.
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14 час.
Вячеслав Денисов
За такие проделки все натовские разведывательные летательные аппараты, включая пилотируемые, курсирующие над черным морем, должны уничтожаться!
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8 час.

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