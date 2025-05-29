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Организация Евразия провела конкурс «Искусство и мир» к 80-летию Победы

Организация Евразия провела конкурс «Искусство и мир» к 80-летию Победы

Кистью о памяти, красками о мире: организация «Евразия» пригласила творить во имя Великой Победы В преддверии важной даты – 80-летия Великой Победы – организация «Евразия» пригласила всех неравнодушных людей стать частью международного конкурса-выставки под говорящим названием «Искусство и мир: Великая Победа Жизни».

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