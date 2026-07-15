Volkswagen представил бюджетный электрокроссовер ID. Cross: дороже соплатформенников[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Переживающий трудные времена автогигант Volkswagen Group не теряет надежды выбраться из кризиса за счет целой линейки недорогих электромобилей, построенных на упрощенной платформе MEB+.
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