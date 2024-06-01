Страны ЕС и G7 готовят санкции против русской альтернативы SWIFT

Запад хочет ударить по банкам третьих стран, которые пользуются СПФС.Страны "Большой семёрки" (G7) и Евросоюза готовят новый пакет санкций, целью которого станут банки третьих стран, пользующиеся русской альтернативой SWIFT – Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), разработанной Центробанком России.
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