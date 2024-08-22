Первое «Толк Шоу» о бизнес-коммуникациях В чем выражается эффективность раб...

Первое «Толк Шоу» о бизнес-коммуникацияхВ чем выражается эффективность рабочего общения и как её измерить, каким будет будущее цифрового общения, можно ли обеспечить полную безопасность для коммуникаций и как использовать искусственный интеллект? Об этом — онлайн-конференция, которая пройдёт 30 августа в формате «Толк Шоу».