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Царьград

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Максим Виторган подарил дочери квартиры на 100 млн рублей

Максим Виторган подарил дочери квартиры на 100 млн рублей

Актер Максим Виторган передал своей дочери Полине две московские квартиры стоимостью около 100 млн рублей.

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