Евросоюз потребовал от Илона Маска предоставить данные о работе алгоритмов X

Европейская комиссия продолжает расследование в отношении социальной сети X Илона Маска. На этот раз еврочиновники потребовали, чтобы компания до 15 февраля предоставила все данные о том, как работают внутренние алгоритмы X.
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