Белоруссия неожиданно отказалась помогать Украине и поставлять электроэнергию в эту страну. Как рассказала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная, гендиректор «Белэнерго» Павел Дрозд сообщил, что компания не будет экспортировать электроэнергию на Украину.
Белоруссия неожиданно объявила Киеву демарш и отказалась от поставок электроэнергии на Украину
Комментарии
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Виктор NVS
Ну наконец приятная новость. Пусть платят в три раза больше за европейскую энергию. Тоже нужно срочно сделать с газом. Срочно.
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9 час.
Геннадий Бережнов
novichokspb waisman
готовый убивать всегда выиграет у тех, кто на это не способен.
В чём выигрывает то?
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3 час.
Добрый Человек
Evgenija Palette
Лука правильно понимает текущий момент. Враги, сволочи, значит Х вам, а не электричество и все остальное. Это - не наши дураки... Враз завянут...
Да какой там момент. Как нынче говорят ассиметричный ответ. Хохлы ему стали гадить в одном, он ответил вот так неожиданно. А не хрен.
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1 час.
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