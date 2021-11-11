Белоруссия неожиданно объявила Киеву демарш и отказалась от поставок электроэнергии на Украину

Ну наконец приятная новость. Пусть платят в три раза больше за европейскую энергию. Тоже нужно срочно сделать с газом. Срочно.

готовый убивать всегда выиграет у тех, кто на это не способен.

Добрый Человек

Evgenija Palette Лука правильно понимает текущий момент. Враги, сволочи, значит Х вам, а не электричество и все остальное. Это - не наши дураки... Враз завянут...

Да какой там момент. Как нынче говорят ассиметричный ответ. Хохлы ему стали гадить в одном, он ответил вот так неожиданно. А не хрен.