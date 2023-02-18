В Мюнхене проходят 20 демонстраций на фоне проведения конференции по безопасности

Участники около 20 митингов и демонстраций хотят воспользоваться пристальным вниманием мировой общественности к Мюнхену и призвать к миру и отказу от поставок вооружений с целью прекращения конфликта на Украине, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
Участники около 20 митингов и демонстраций хотят воспользоваться пристальным вниманием мировой общественности к Мюнхену и призвать к миру и отказу от поставок вооружений с целью прекращения конфликта на Украине, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
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