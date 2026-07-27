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Царьград

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Дмитрий Песков считает, что воспитание молодёжи требует единения

Дмитрий Песков считает, что воспитание молодёжи требует единения

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выступил на Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов", где подчеркнул важность единения и атмосферы доверия для нравственного воспитания молодёжи без необходимости законодательного вмешательства.

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