Дмитрий Песков считает, что воспитание молодёжи требует единения

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков выступил на Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов", где подчеркнул важность единения и атмосферы доверия для нравственного воспитания молодёжи без необходимости законодательного вмешательства.
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