Разработка красноярских ученых поможет укрепить фюзеляжи самолетов

Фото: СФУ Ученые Сибирского федерального университета объявили о создании передовой технологии производства проволоки, с помощью которой можно будет значительно увеличить прочность и надежность швов в фюзеляжах самолетов, корпусах надводных судов и ракет.
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