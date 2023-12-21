Доклад: Сокращение потребления мяса в два раза помогает снизить загрязнение азотом

Сокращение вдвое потребления мяса и молочных продуктов - один из способов, с помощью которого общество может снизить уровень загрязнения азотом воздуха, рек и почвы, а также смягчить его влияние на изменение климата, говорится в докладе Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает агентство DPA/PA Media.