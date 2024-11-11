Олег Царёв: Читаю сообщение Службы внешней разведки России о том, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве...

Читаю сообщение Службы внешней разведки России о том, что, по поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены нынешнего руководства Украины путем проведения президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией.