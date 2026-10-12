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Царьград

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Посол Беларуси вручил верительные грамоты лидеру Судана аль-Бурхану

Посол Беларуси вручил верительные грамоты лидеру Судана аль-Бурхану

Церемония вручения верительных грамот послом Беларуси в Египте и Судане Евгением Соболевским состоялась с участием председателя Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

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