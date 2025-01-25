«СТРАНА.ua»: курс рубля указывает на скорое завершение конфликта на Украине

На фоне практически полного отсутствия оптимистичных новостей о перспективах скорого завершения конфликта на Украине курс российского рубля становится одним из немногих индикаторов, свидетельствующих о сохранении шансов на это, пишет «СТРАНА.
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