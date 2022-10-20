Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч с «Торонто» из-за повреждения глаза

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч первый матч сезона против «Торонто» (105:108) из-за повреждения левого глаза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх