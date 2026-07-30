В Пензенской области дроны ВСУ атаковали склад Wildberries, один человек пострадал

В Пензенской области украинские беспилотники атаковали логистический объект компании Wildberries. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории склада произошло возгорание и наблюдается открытое горение.
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