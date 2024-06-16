«Гони бабки за носки»: ввязавшийся в скандал Игорь Николаев показал свою мелочность

Катя Гордон взялась защищать Кирину Мурашкину, лишившуюся блога. Игорь Николаев кадр Первый каналИгорь Николаев, точнее его команда, выясняют отношения с молодым блогером Кариной Мурашкиной, от которой требуют 1,5 миллиона рублей за нарушение авторских прав.