«Гони бабки за носки»: ввязавшийся в скандал Игорь Николаев показал свою мелочность

Катя Гордон взялась защищать Кирину Мурашкину, лишившуюся блога. Игорь Николаев кадр Первый каналИгорь Николаев, точнее его команда, выясняют отношения с молодым блогером Кариной Мурашкиной, от которой требуют 1,5 миллиона рублей за нарушение авторских прав.
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