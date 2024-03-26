Добрый Мир
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Добрый Мир

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Убойная встреча графа с «Ланцетом». Француз ликвидирован под Херсоном

Убойная встреча графа с «Ланцетом». Француз ликвидирован под Херсоном

Адриен Бодон де Мони-Пажоль. 22 марта 156K прочитали «Увлекательная» поездка французского аристократа графа Адриена Бодона де Мони-Пажоль, который отправился воевать за Украину, закончилась для него весьма трагически.

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Комментарии
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E
Ed
Даешь больше 200-х графов из Франции!
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18 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Макрон в поход собрался. Наелся кислых щей. В походе обосрался и умер в тот же день. Четыре генерала его штаны несли. А двадцать три капрала из них говно трясли. Жена его Бригита сидела на горшке. И жалобно пердела как пушка на войне. Его похоронили где раньше был сортир. В могилу положили обосраный мундир.
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10 час.

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