Убойная встреча графа с «Ланцетом». Француз ликвидирован под Херсоном

Алексадр Вовк-Михайлов

Макрон в поход собрался. Наелся кислых щей. В походе обосрался и умер в тот же день. Четыре генерала его штаны несли. А двадцать три капрала из них говно трясли. Жена его Бригита сидела на горшке. И жалобно пердела как пушка на войне. Его похоронили где раньше был сортир. В могилу положили обосраный мундир.