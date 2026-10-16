В США растёт понимание того, что российско-американское экономическое сотрудничество полезно для стабилизации мировых рынков, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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