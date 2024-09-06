HPE увеличила выручку благодаря растущим продажам ИИ-серверов, но в результат...

HPE увеличила выручку благодаря растущим продажам ИИ-серверов, но в результате валовая прибыль снизилась, а акции компании упалиHewlett Packard Enterprise (HPE) сообщила финансовые результаты III квартала 2024 финансового года, завершившегося 31 июля 2024 года.
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