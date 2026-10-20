⚡️У бывшего мэра Ростова-на-Дону, почти 20 лет боровшегося с коррупцией, требуют изъять имущество на 1,6 млрд рублей, — СМИ.
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все это ему подбросили ! он криссстально честный человек..
А в заначке сколько? Сомнительно что они всё показывают, после отсидки не будут бедствовать