Пожалуй, главная причина того, что средний русский человек (в отличие от хохлов и поляков) не способен к антисемитизму состоит в следующем.
Про русский антисемитизм, которого нет
Комментарии
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М
Мария
Антисемитизм есть во всех странах. Но в России его меньше всего.
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4 час.
Искандер
Серёга Чмо со своей унылой руганью подзаборного быдла давно - посмешище инета.И главное этот утырок это и сам понимает! 😂😂😂
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18 мин.
И
Искандер
Начинаешь задумываться, существовал ли в СССР в достаточном количестве антиблядизм, если на свет вылупилась ингерманда ебланская...
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14 мин.
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