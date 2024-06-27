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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • николай ткаченко
    Ты падлюка бузу здесь устраиваешь. Русских с таджиками сталкиваешь, значит против ПУТИНА волну гонишь.Почему Россия не ...
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Про русский антисемитизм, которого нет

Про русский антисемитизм, которого нет

Пожалуй, главная причина того, что средний русский человек (в отличие от хохлов и поляков) не способен к антисемитизму состоит в следующем.

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Комментарии
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М
Мария
Антисемитизм есть во всех странах. Но в России его меньше всего.
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4 час.
Искандер
Серёга Чмо со своей унылой руганью подзаборного быдла давно - посмешище инета.И главное этот утырок это и сам понимает! 😂😂😂
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18 мин.
И
Искандер
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14 мин.

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