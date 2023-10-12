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Глава ГУР Украины Буданов: Разведка ВС РФ находится на максимально высоком уровне

Глава ГУР Украины Буданов: Разведка ВС РФ находится на максимально высоком уровне

Разведка ВС РФ находится на максимально высоком уровне. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов в беседе с изданием «Украинская правда».

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