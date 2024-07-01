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В России стартует выдача страховых сертификатов "Синяя карта"

В России стартует выдача страховых сертификатов "Синяя карта"

Сегодня, 1 июля, стартует программа "Синяя карта" по выдаче российских страховых полисов. Данные сертификаты являются международной системой страхования и подтверждением наличия у автовладельцев страхового полиса гражданской ответственности при выезде за рубеж.

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