Пригород Челябинска остался без светофоров

Из-за масштабного сбоя перестали работать светофоры в Копейске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, часть светофоров на территории городского округа находятся в режиме «желтого мигающего сигнала».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии