Жидкий пластик своими руками для заливки форм и склейки всего подряд

Жидкий пластик легко сделать своими руками и использовать его в качестве отличного суперклея, изготавливать пластиковые детали или с его помощью ремонтировать пришедшие в негодность или поврежденные предметы из пластика.
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