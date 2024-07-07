Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Жидкий пластик своими руками для заливки форм и склейки всего подряд

Жидкий пластик своими руками для заливки форм и склейки всего подряд

Жидкий пластик легко сделать своими руками и использовать его в качестве отличного суперклея, изготавливать пластиковые детали или с его помощью ремонтировать пришедшие в негодность или поврежденные предметы из пластика.

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Комментарии
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владимир коверко
спасибо, развеселили. 🤑😀😅
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9 час.
А
Алексей
Автору нобелевскую премию по химии😁😁😁
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8 час.
КН
Клюева Наташа
....это если &quot;завалялся&quot; где то кусок оргстекла ...и жена не вытурит за запах из квартиры
Ответить
5 мин.

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