Как монах Савонарола боролся с искусством и роскошью, и чем все это закончилось

Таких, как Джироламо Савонарола, история не любит, расправляется с ними жестоко. С людьми, которые пытаются остановить закономерные общественные процессы, вернув к жизни то устаревшее, что следует оставить в прошлом.
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