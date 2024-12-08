Дональд Трамп призывает к скорейшему прекращению огня на Украине. Комментарий Георгия Бовта

За 24 часа прекратить конфликт Трампу, как он обещал, не удастся. Главный вопрос, отмечает политолог, теперь в том, что предпримет его команда, когда столкнется с осознанием того, что позиции Москвы и Киева остаются непримиримымиПо словам избранного президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский хотел бы «заключить сделку».
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