Дональд Трамп призывает к скорейшему прекращению огня на Украине. Комментарий Георгия Бовта

За 24 часа прекратить конфликт Трампу, как он обещал, не удастся. Главный вопрос, отмечает политолог, теперь в том, что предпримет его команда, когда столкнется с осознанием того, что позиции Москвы и Киева остаются непримиримымиПо словам избранного президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский хотел бы «заключить сделку».