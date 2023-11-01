FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 731 подписчик

Подсудимые не дошли до приемной ФСБ // Предполагаемых членов ИГ обвиняют в подготовке теракта

Подсудимые не дошли до приемной ФСБ // Предполагаемых членов ИГ обвиняют в подготовке теракта

2-й Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении пятерых уроженцев Таджикистана и одного жителя Дагестана, которые, по данным силовиков, являются участниками запрещенного в России террористического «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх