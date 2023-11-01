Подсудимые не дошли до приемной ФСБ // Предполагаемых членов ИГ обвиняют в подготовке теракта

2-й Западный окружной военный суд приступает к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении пятерых уроженцев Таджикистана и одного жителя Дагестана, которые, по данным силовиков, являются участниками запрещенного в России террористического «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).