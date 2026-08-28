Ученые определили опасную для человека дозу молочных продуктов

С детства нам внушали, что молочные продукты полезны и делают нас красивее и здоровее. Но последние исследования, проведенные российскими учеными, показали, что все хорошо в меру, в том числе и молоко во всех его видах.
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