Депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царев подвёл итоги субботы, 12 августа.
Ночь будет жаркой: Киев будет вынужден задействовать резервы
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ВЦ
Виталий Цуканов
Дай Бог в помощь нашим бойцам!
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7 час.
Андрей Валерьевич
Олег Царев умный человек и пишет правду как есть . Он пожертвовал благополучием своей семьи когда пошел против фашистов . Всё адекватные люди понимают нужно просто победить в этой не простой войне . Со временем простые люди которые были зомбированы бандерской пропагандой поймут ,что они были обмануты властью - олигархов которые наживались на народе украины + сторонние забугорные силы которые хотели сталкнуть два братских народа в войну !!!!.
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7 час.
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