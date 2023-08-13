Ночь будет жаркой: Киев будет вынужден задействовать резервы

Андрей Валерьевич

Олег Царев умный человек и пишет правду как есть . Он пожертвовал благополучием своей семьи когда пошел против фашистов . Всё адекватные люди понимают нужно просто победить в этой не простой войне . Со временем простые люди которые были зомбированы бандерской пропагандой поймут ,что они были обмануты властью - олигархов которые наживались на народе украины + сторонние забугорные силы которые хотели сталкнуть два братских народа в войну !!!!.