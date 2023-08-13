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Ночь будет жаркой: Киев будет вынужден задействовать резервы

Ночь будет жаркой: Киев будет вынужден задействовать резервы

Депутат последнего легитимного созыва Верховной рады Украины Олег Царев подвёл итоги субботы, 12 августа.

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Комментарии
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ВЦ
Виталий Цуканов
Дай Бог в помощь нашим бойцам!
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7 час.
Андрей Валерьевич
Олег Царев умный человек  и пишет правду как есть . Он  пожертвовал  благополучием своей семьи  когда пошел против  фашистов . Всё  адекватные люди понимают нужно просто победить  в этой не простой войне . Со временем простые люди которые были  зомбированы бандерской пропагандой поймут ,что они  были обмануты  властью -  олигархов  которые наживались на народе украины + сторонние забугорные  силы которые хотели сталкнуть  два братских народа  в войну !!!!.
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7 час.

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