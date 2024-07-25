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Русская весна

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Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине

Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине

Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине от властей США, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports и аналитическим центром Heartland Institute.

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