Американцы рассказали, как относятся к помощи Украине

Почти половина опрошенных американцев выступили за сокращение помощи Украине от властей США, следует из опроса, проведенного социологической компанией Rasmussen Reports и аналитическим центром Heartland Institute.
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