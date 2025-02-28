НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    "Скотиняка" его не устроило слово.«Переговоры на вы...
  • Е Пронина
    и правильно сделал,что обматерил,,,«Переговоры на вы...
  • Михаил Е
    Польза от лишнего куска суши (не рыба, рыболовы) 😁Датские журналист...

Российские войска взломали оборону противника на флангах Часова Яра

Российские войска взломали оборону противника на флангах Часова Яра

ВС РФ ведут успешные бои в застройке Часова Яра и постепенно выдавливают неприятеля из города. Удалось, в частности, взять под контроль урочище «Ступочки 2», оборона которого опиралась на укрепления близ подземного бункера у зоны отдыха «Часовоярец».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх