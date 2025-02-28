Российские войска взломали оборону противника на флангах Часова Яра

ВС РФ ведут успешные бои в застройке Часова Яра и постепенно выдавливают неприятеля из города. Удалось, в частности, взять под контроль урочище «Ступочки 2», оборона которого опиралась на укрепления близ подземного бункера у зоны отдыха «Часовоярец».