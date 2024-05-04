Быстрые, но опасные: почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 млн рублей Алиса БронскаяКлиенты криптобиржи Beribit несколько дней осаждали офис компании в «Москве-Сити» и арестовывали её менеджеров, пытающихся скрыться.