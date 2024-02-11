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В Белоруссии осудили поведение хоккеистов юниорской сборной России

Сенатор Белоруссии, бывший председатель федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал недопустимым поведение хоккеистов юниорской сборной России после заключительного матча Кубка будущего против молодежной команды Белоруссии.

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