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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фриц пятый раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Фриц пятый раз вышел в полуфинал «Мастерса»

Седьмая ракетка мира Тэйлор Фриц обыграл №66 Давида Гоффена в четвертьфинале в Шанхае – 6:3, 6:4. Фриц вышел в 1/2 «Мастерса» впервые с апрельского турнира в Мадриде.

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