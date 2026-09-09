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Никитин о 3:0 с «Торпедо»: «Для меня важно, что парни проявили характер. Если его нет, то не важно, в какой ты хоккей играешь – красивый или оборонительный. Есть характер – есть шансы у команды»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча против « Торпедо » (3:0). – Тяжелая игра. Соперник хороший, на ходу.

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