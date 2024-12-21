Хинштейн признал серьезный ущерб от удара ВСУ по Рыльску. Врио главы Курской области обещал помочь всем

Хинштейн: объем разрушений в Рыльске после удара ВСУ достаточно серьезный Объем разрушений в Рыльске после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезный, такую оценку дал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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