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Хинштейн признал серьезный ущерб от удара ВСУ по Рыльску. Врио главы Курской области обещал помочь всем

Хинштейн признал серьезный ущерб от удара ВСУ по Рыльску. Врио главы Курской области обещал помочь всем

Хинштейн: объем разрушений в Рыльске после удара ВСУ достаточно серьезный Объем разрушений в Рыльске после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезный, такую оценку дал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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