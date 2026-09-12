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Спорт Уик-Энд

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Помните, как улюлюкали трибуны после перехода Владимира Быстрова в «Спартак»? А как встретили Мостового? И не только зрители...

Помните, как улюлюкали трибуны после перехода Владимира Быстрова в «Спартак»? А как встретили Мостового? И не только зрители...

Как мы уже сообщали, в стартовом составе «Локомотива» на поле «Газпром - Арены» не оказалось новобранца команды Андрея Мостового.

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