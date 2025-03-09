Архиепископ раскритиковал экономические реформы президента Нигерии

Экономические реформы, проведенные в Нигерии администрацией президента Бола Ахмеда Тинубу, привели к резкому росту инфляции и обнищанию миллионов нигерийцев, заявил архиепископ города Оверри и президент Конференция католических епископов Нигерии (CBCN) Лусиус Иведжуру Угорджи 9 марта, сообщает издание Daily Trust.
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