Орешник в небе: угрозы и возможности для бункера Зеленского Ирэн ОрлонскаяВоеннослужащий Вооруженных сил Украины высказал мнение, что значительная часть украинского населения, около половины, почувствует радость и облегчение в случае, если Россия применит новейшую ракету «Орешник» для удара по резиденции президента Владимира Зеленского.