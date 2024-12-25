Орешник в небе: угрозы и возможности для бункера Зеленского Ирэн ОрлонскаяВоеннослужащий Вооруженных сил Украины высказал мнение, что значительная часть украинского населения, около половины, почувствует радость и облегчение в случае, если Россия применит новейшую ракету «Орешник» для удара по резиденции президента Владимира Зеленского.
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