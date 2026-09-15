Четверть розничной торговли в Калужской области пришлась на маркетплейсы

Средний чек покупки на маркетплейсах в Калужской области в 2025 году составил 2900 рублей, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал «Бизнес-журнал.
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