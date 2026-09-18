Расчёт «Гиацинт-Б» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Краматорском районе

В Минобороны России рассказали, что расчётгаубицы «Гиацин.т-Б» Южной группировки войск уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Краматорском районе Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в одном из зданий в населённом пункте Райское, Дружковской городской общины был выявлен склад боеприпасов ВСУ, использовавшийся для обеспечения подразделений противника.