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Расчёт «Гиацинт-Б» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Краматорском районе

Расчёт «Гиацинт-Б» уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Краматорском районе

В Минобороны России рассказали, что расчётгаубицы «Гиацин.т-Б» Южной группировки войск уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Краматорском районе Отмечается, что в ходе разведывательных мероприятий в одном из зданий в населённом пункте Райское, Дружковской городской общины был выявлен склад боеприпасов ВСУ, использовавшийся для обеспечения подразделений противника.

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