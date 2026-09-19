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Газета.ру

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Страна.ua: сотруднику одесского ТЦК дали семь лет за насилие при мобилизации

Страна.ua: сотруднику одесского ТЦК дали семь лет за насилие при мобилизации

Приморский суд Одессы приговорил к семи годам тюрьмы сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) за пытки и похищения людей.

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